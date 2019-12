Nejméně patnáct mrtvých po pádu letadla v Kazachstánu. Při vzletu neudrželo výšku

Nejméně patnáct mrtvých potvrdily kazašské úřady poté, co se u letiště Almaty zřítilo letadlo místních aerolinek s 98 lidmi na palubě. Stroj při vzletu neudržel výšku a narazil do dvoupodlažní budovy. Do nemocnice záchranáři odvezli nejméně 66 zraněných, 22 z nich bylo podle radnice ve vážném stavu.