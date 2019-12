„Někdy se mi zdá, že se blíží vlna.“ Asie si připomíná 15 let od jedné z nejničivějších katastrof

„Vždycky říkám mladší generaci – pokud žijete na pláži nebo v její blízkosti jako my a pokud dojde na silné zemětřesení, poté, co se dostanete ze šoku, prostě utíkejte pryč, protože pak už možná nebude čas. Proč jsme tehdy neběželi? Protože jsme to nevěděli,“ vysvětluje přeživší prodejkyně suvenýrů Mundiyah Binti Sahanová.

„Byl to nesnesitelně bolestivý okamžik. Pro hodně lidí to byl moment, kdy ztratili řadu věcí, ale pro další to byl moment, který jim pomohl v životě něčeho dosáhnout. Pro lidi to byla příležitost vstát z popela. Tsunami dala lidem velkou lekci,“ vzpomíná přeživší Namal Ishariová.

Nejvíce byla postižena Indonésie, kde vlny zabily kolem 160 tisíc lidí, 35 tisíc dalších zemřelo na Srí Lance, přes deset tisíc obětí hlásila Indie. V Thajsku, považovaném za turistický ráj, zemřelo nebo bylo pohřešováno kolem osmi tisíc lidí. V Somálsku, Myanmaru a ostrovních Maledivách zahynuly stovky lidí. Řádově desítky osob, považovaných za mrtvé, přiznaly Malajsie a Tanzanie. Úmrtí byla hlášena také ze Seychel, Bangladéše, Jemenu a Keni.