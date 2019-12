EU je připravena k obchodní dohodě s Británií, reagoval Michel. Trump slibuje Londýnu lepší „deal“

Šéf Evropské rady Charles Michel podle agentury Reuters očekává, že britský parlament co nejrychleji schválí brexitovou dohodu, kterou Johnson domluvil s Bruselem.

„Očekáváme hlasování v britském parlamentu co nejdříve. Je důležité, aby co nejdříve bylo jasno,“ řekl Michel po příjezdu na závěrečný den dvoudenního summitu EU. „My jsme připraveni,“ poznamenal k rozhovorům o obchodní dohodě s Londýnem.

Po brexitu vstoupí Británie do takzvaného přechodného období, během kterého bude s Bruselem jednat o budoucích vztazích s EU. Podle současných plánů by tato fáze měla trvat do konce příštího roku. Z Bruselu ale již zazněly hlasy, že 11 měsíců na tak složité jednání stačit nebude.