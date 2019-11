Bolívijský exprezident Morales nedostal amnestii. Země míří k novým volbám

Prozatímní hlava státu Áňezová, která se do čela státu dostala z pozice druhé místopředsedkyně bolivijského senátu , také odmítla návrh zákona senátorů dát exprezidentovi Evovi Moralesovi amnestii; místo toho prozatímní vláda v pátek obvinila Moralese ze vzpoury a terorismu. Morales podle vlády vyzývá svoje příznivce k nepokojům a blokádám metropole La Paz. Úřady tvrdí, že to dokládá zvuková nahrávka .

Politickou krizi v Bolívii vyvolaly prezidentské volby z 20. října, v nichž se tehdejší prezident Evo Morales prohlásil vítězem. Opozice i mezinárodní pozorovatelé je ale označili za zmanipulované.

Následovala vlna demonstrací, při nichž přišlo o život nejméně 32 lidí. Morales, který stál v čele země téměř 14 let, pod tlakem a na výzvu vedení armády i policie rezignoval a odcestoval do Mexika. Společně s Moralesem rezignoval i viceprezident a šéfové obou komor parlamentu. Do ulic pak vyšli na protest proti údajnému převratu jeho stoupenci a zahájili blokádu velkých měst.