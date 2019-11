České počítačové hry ovládly festival v Charleroi. „Můžeme se od vás učit,“ chválí belgický organizátor

„Jsme zhruba stejně velké země a my se od vás můžeme učit, co se povedlo vašemu hernímu průmyslu,“ řekl před začátkem festivalu v Charleroi nedaleko belgické metropole jeho ředitel Julien Annart.

Europoslankyně: Kreativní průmysl dělá půl bilionu eur unijního HDP

Cesta do Belgie byla pro zástupce českých firem i šancí probrat s unijními politiky současnou podporu herního průmyslu od evropských institucí. „Konečně se to téma dostává do povědomí politiků, kteří si začínají uvědomovat, že je to zajímavý prostor, který je třeba podpořit,“ konstatovala Michaela Dvořák.

EU v současnosti umožňuje herním firmám získat finanční podporu v rámci programu určeného pro kreativní průmysl, do něhož patří i další tvůrčí odvětví. Některé společnosti však kvůli charakteru svých produktů či své velikosti mají problém kritéria pro získání podpory splnit. Další hovoří o obtížích spojených s autorským právem.

„Pro pokračující rozvoj tohoto odvětví je klíčové, abychom v Evropě vytvořili přívětivé podnikatelské prostředí bez zbytečné administrativní zátěže a překážek, které tomu brání,“ konstatovala europoslankyně Martina Dlabajová (za ANO), která byla v minulém volebním období místopředsedkyní parlamentní skupiny pro kreativní průmysl a s českými vývojáři jednala v Bruselu.

Kreativní odvětví, do něhož se řadí tvorba her, podle ní přispívají více než 550 miliardami eur k unijnímu hrubému domácímu produktu a vytvářejí více než osm milionů pracovních míst. „Jsem přesvědčena, že jejich význam do budoucna ještě vzroste,“ dodala Dlabajová.