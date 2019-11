Opičí proces stále trvá. Darwinova evoluční teorie před 160 lety rozdělila svět

I přes to, že je výuka evolučních teorií od konce 60. let povolena ve všech státech Ameriky, v některých státních školách ji stále doplňuje, či dokonce nahrazuje kreacionismus. V současnosti je v USA víc než desítka států, které výuku teorie o stvoření života Bohem ve státních školách povolují. Navíc je možné, že se jejich počet bude dál rozšiřovat. V současnosti zákon, který by povoloval kreacionismus ve státních školách, zvažuje například Arizona nebo Oklahoma.

Soudní bitvy se ale ve Spojených státech nevedou jen o to, kde bude kreacionismus vítaný a kde nikoliv, ale i o jeho varianty. V roce 2005 se v Pensylvánii před tribunál dostala takzvaná „teorie inteligentního plánu“. Ta sice evoluci částečně připouští, ale kromě ní mluví také o existenci „inteligentního designéra“, který přírodní vývoj nastartoval a udává mu směr. Soud tehdy určil, že i toto vysvětlení vzniku života spadá do kreacionismu a jeho výuka ve státních školách je tedy protizákonná.

Vedle těchto postojů se průzkum zaměřil i na to, co je ovlivňuje. Vliv má podle něj zejména náboženství a dosažené vzdělání. „Většina členů protestantských církví (56 procent) a ti, co chodí do kostela nejméně jednou týdně (68 procent), věří, že Bůh stvořil lidi v jejich současné podobě. Ti, co mají vysokoškolské vzdělání, častěji věří teorii evoluce než kreacionismu,“ shrnuje průzkum.

Debata postrádá smyslu, říká Marek Vácha

Katolický kněz a zároveň biolog a přednosta Ústavu etiky na III. lékařské fakultě Karlovy univerzity Marek Orko Vácha přitom tvrdí, že není nutné, aby názor na vznik života tak úzce souvisel s náboženskou identitou. Někteří biologové podle něj zbytečně tvrdí, že kdo je evolucionista, musí zároveň být ateistou. „A někteří křesťané, typicky protestanti a typicky z oblasti takzvaně biblického pásu na jihu USA, na to odpovídají: my jsme věřící, a proto tedy vlastně evolucionisté nejsme. Přitom celá ta debata postrádá smyslu,“ pokračuje Vácha.

Po zveřejnění Darwinových tezí patřil k odpůrcům také Vatikán, od poloviny minulého stolení se to ale změnilo. „Už v roce 1950 napsal papež Pius XII. encykliku Humani generis, kde v podstatě řekl, že katolík může mít na vývoj života řadu názorů, řečeno dnešním slovníkem, že mohu být pravověrný katolík a být přitom evolucionista nebo i kreacionista,“ vysvětluje Vácha.

V 60. letech během druhého vatikánského koncilu pak církev akceptovala evoluční teorii a prohlásila, že není v rozporu s jejím přesvědčením. Papež Jan Pavel II. v roce 1996 uvedl, že Darwinova vývojová teorie je „víc než hypotéza“ a že zasluhuje hlouběji zkoumat.