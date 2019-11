Proč je na světě tolik bohů? Otázka nejen pro děti

Tím, že je knížka pro děti deset let plus, tak se nezabývá filozofickými otázkami vzniku náboženství, ale spíše náboženství přijímá jako součást našich životů a dějin a snaží se představit hlavní dnešní náboženské směry ve světě.

S nakladatelstvím jsme se domluvili, že to bude pro děti od deseti let. Když jsem viděl výslednou, hotovou knížku, tak myslím, že může být i pro starší děti, což je jenom dobře.

Kniha má trochu podobu učebnice. Může být doplňujícím materiálem k výuce dějepisu nebo historie?

Tak to bylo myšleno, když s tím nakladatelství Fragment přišlo. Já jsem rád, protože se předpokládá, že by knížka mohla pomoct učitelům v předmětech, jako je občanská nauka nebo vůbec společenské vědy. U každé kapitoly jsou jednoduchou formou i kvízy, kde si děti mohou shrnout, co si přečetly, a zjistit, jestli četly správně.

Jaký byl klíč výběru, jakým náboženstvím se budete věnovat?

Je to úzus, který platí obecně. Jsou to jednak náboženství, která mají nejvíc vyznavačů, a náboženství, která mají největší vliv. Například u judaismu se může zdát, že ho vyznává relativně menší počet lidí, než třeba islám nebo křesťanství, ale na druhou stranu je to nesmírně vlivné náboženství. Stejně tak bahaismus, což je ne úplně každému známé náboženství, je náboženství vlivné a silné, proto i takové bylo zařazeno.

Jak náročné bylo vybrat to nejpodstatnější, co je pro každé náboženství typické?

To je na tom to nejtěžší, protože kdybyste takovou knížku psala pro studenty nebo pro dospělé, tak si můžete dovolit složitější konstrukce nebo výklady. Pro děti to muselo být velmi zjednodušené. A to je problém, jak jednoduchou formou říct docela složité věci.

