Ani Gantz při sestavování vlády neuspěl. Izrael tak míří k dalším volbám

Gantz měl na sestavení vlády čas do středeční půlnoci místního času (23:00 našeho času). Ještě před vypršením lhůty ale po telefonu informoval prezidenta Rivlina, že se mu to nepodaří. V následném televizním projevu obvinil ze selhání vyjednávání o utvoření vlády Netanjahua. Řekl, že udělal všechno pro to, aby mohla vzniknout vláda založená na „respektu, morálce a hodnotách“.

Gantzovým rozhodnutím Izrael vstupuje do období dlouhého 21 dní, ve kterém má jakýkoli z kandidátů možnost ukázat, že získal většinu pro sestavení vlády. Jestliže se to nepodaří, budou vyhlášeny nové volby. Vzhledem k tomu, že dosavadní kandidáti doteď kabinet nesestavili, šance, že se jim to podaří v příštích třech týdnech, jsou velmi nízké.