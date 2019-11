Výročí pádu zdi je jiné než před pěti lety, něco se v lidech pohnulo, soudí hudebník Hutka

Byl jsem tu několikrát, na nějaké svatbě kamaráda, pak v galeriích, naposledy před pěti lety a to už se slavilo 25 let pádu zdi a to už jsem tady byl jako oficiální host.

Abych pravdu řekl, nepřemýšlel jsem o jiné možnosti. Zdálo se mi, že automaticky dojde ke spojení. Tehdejší Sovětský svaz byl na ústupu. Armády sice zůstaly stát, ale politicky byl na ústupu. Maďaři si vyjeli po svém, pak Poláci, zeď padla, říkal jsem si, oni to musí akceptovat. Neuměl jsem si to představit jinak. Víc jsem to nedomyslel.

Jaký to byl pocit? Neříkal jste si, že to je už ten poslední krok a začíná to být skoro až hanba, že v Československu k tomu ještě nedošlo?

Pamatuji. Byl jsem v tu dobu v Kolíně nad Rýnem. A to jsem se čerstvě vrátil z Wroclawi, kde byl velký festival pro lidi z Československa a tam už se mluvilo o tom, že se v Berlíně něco děje a že se možná něco bude dít se zdí. Přijel jsem do Kolína a zeď padla. To bylo úžasné.

Německo je v pohybu, ale uprostřed pohybujícího se světa, říká Hutka

Jak reagují Němci na vaše písničky?

Velmi příznivě a velmi pozitivně. U všech písniček se za mnou promítal překlad do němčiny, takže věděli, co zpívám. Jednu píseň jsem si troufl i německy. Je to už třicet let, co jsem byl v emigraci, takže i ta němčina ve mně trochu ochabla, ale tak trochu se tady cítím doma.

Tohle výročí je více spojené s rekapitulací, s ohlédnutím se za posledními třiceti lety, než jenom se slavením. Čím to podle vás je?

Myslím, že je to dané vývojem za posledních pět let. Před pěti lety to byl velký svátek, který neměl žádné politicky temné zázemí nebo otázky. Připadalo mi, že to byl čistý svátek toho „bezva, padlo to“. Oslava byla úžasná. Teď jsou diskuze, teď je nějaký problém, za těch posledních pět let můžeme cítit i u nás doma, že se něco stalo, něco se ve společnosti i v politice pohnulo.

Co něco?

V Německu je to růst pravicových stran, ty velice rostou. Je to najednou problém bývalého východního Německa, tam jsou obzvlášť silní bývalí komunisté a kvazifašisti, je to problematické to pojmenovat. A s tím jde ještě nejistota celého světa. Takže Německo je v pohybu, ale uprostřed pohybujícího se světa. Takže ta nejistota je cítit.

Na kolik podle vás i těch posledních pět let ukazuje, že jakási neviditelná zeď zůstala mezi dvěma částmi jedné společnosti, mezi lidmi navzájem?

Je to zajímavé, je to překvapivé, pravděpodobně s tím nikdo nepočítal. Ve východním Německu nebyl problém vyrovnat se s komunismem, protože přišli soudci s nezašpiněnou minulostí ze západního Německa, nebyl problém s tím, že na všech místech sedí komunisté a nemáme pro ně náhradu. Byly tady obrovské dotace, spojení stálo západ hodně peněz, který zainvestoval víceméně s chutí, ale ten výsledek je, že mentalita se nějakým způsobem jakoby znovu vyformovala. Společensky je to zajímavé, že lidé jsou už v jiném prostředí, ale změna mentality je na dlouhou dobu. A to je i otázka pro nás, jak dlouho nám bude trvat, než se mentálně staneme otevřenými. A to je teď ten problém východu vůči západu.