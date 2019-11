Projekt sirotčince v Sýrii byl nesmyslný a měl být až posledním řešením, zní od humanitárních organizací

„Pokud by se mělo vrátit nezletilé dítě bez doprovodu, tak se musí jednat o zvláštní záruky. Přijetí dítěte v zemi původu je velmi složité i v mnohem bezpečnějších zemích. Takže z tohoto pohledu byl ten projekt podle mého názoru od počátku odsouzen k nezdaru a vůbec mě nepřekvapuje, že to tak dopadá,“ konstatoval Rozumek.

Šéfka české pobočky UNICEF Gomba považuje pomáhat v místě problémů za správné. „Nicméně když se podíváme na ten projekt, aspoň na to, co se o něm psalo v médiích, tak centrum pro pětatřicet nebo sto dětí rozhodně Sýrii nezachrání. Právě teď v Sýrii žije 2,6 milionu dětí, které přišly o střechu nad hlavou, které jsou vysídlené a které opravdu akutně potřebují pomoc,“ podotkla Gomba.

Šojdrová: Měli bychom v Sýrii pomoct jinou formou

Europoslakyni Šojdrovou konec projektu „do jisté míry překvapil, protože pan premiér o tom mluvil jako o jasné věci a chtěl tím oponovat návrhu, abychom přijali děti“, řekla s tím, že ale s premiérem nebyla v konfliktu.

„Já jsem souhlasila, že je potřeba dětem v Sýrii pomoci, a slibovala jsem si od toho, že alespoň toto by byl výsledek naší debaty, (tedy) že by se o to pan premiér osobně zasadil. Takže mně osobně je velmi líto, že se od projektu ustupuje. Myslím, že by se to nemělo vzdávat a (že by se mělo) pomoci v Sýrii třeba jinou formou,“ dodala Šojdrová.

Celý záznam pořadu 90′ ČT24 k tématu pomoci sirotkům v Sýrii je k dispozici ve videu v úvodu článku.