Jezte, pijte a kuřte. Spojené státy mají první kavárnu, kde nabízejí marihuanu

Při otevření vůbec první kavárny ve Spojených státech, kde obsluha zákazníkům nabízí marihuanu, se tvořily nekonečné fronty. „Reakce byla naprosto ohromující. Jakmile jsme zpřístupnili náš rezervační systém, telefonní linky a webové stránky, ozvali se lidé, odkud si vzpomenete,“ potvrdil Kevin Brady, provozní v kavárně Lowell Farms.

Přes uvolněnou atmosféru platí v kavárně tvrdá pravidla. Marihuanu si mohou objednat pouze lidé starší jednadvaceti let. Zákazníci v kavárně nesmějí kouřit tabák a popíjet alkohol a kuchaři nemohou servírovat jídla s konopnými ingrediencemi. Jinak se však nabídka nealkoholických nápojů a jídel podobá jakékoliv jiné kavárně.

„Je to úžasné. Jde o mojí první zkušenost s něčím takovým. Možnost přijít a užít si skvělé jídlo, koupit marihuanu a potkat super lidi,“ chválí kavárnu zákaznice z Texasu.

Licenci dostalo sedm dalších podniků

Lidé v Kalifornii si marihuanu mohli k rekreačním účelům dopřát už od roku 2016. Nařízení města West Hollywood boří ale jednu ze zásadních bariér – neužívat drogu na veřejných místech. Ze tří set žádostí dostalo licenci dalších sedm podniků.

„Chtěli jsme lidem zajistit bezpečné místo, kde by mohli marihuanu bez problémů kouřit. A aby se nedostali na veřejných místech do problémů. Přes 80 procent našich obyvatel žije v podnájmu, takže jejich pronajímatelé jim to v bytech nemusí dovolit,“ vysvětluje John Leonard, vedoucí na odboru právních záležitostí města West Hollywood.