Po smrti Bagdádího panují obavy z oživení Islámského státu. Může přijít i něco horšího, míní expert

Zabití lídra teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakra Bagdádího je pro radikály spíše symbolickou ranou a neměla by se přeceňovat, řekli analytici deníku The Times of Israel. Podle Independentu syrská politika amerického prezidenta Donalda Trumpa způsobila, že IS se už zvedá na nohy. Deník The New York Times zase upozornil, že stažení amerických sil ze severovýchodu Sýrie plán na dopadení Bagdádího zkomplikovalo. K dopadení radikála navíc údajně přispěli hlavně Kurdové, které Trump nechal napospas Turkům.