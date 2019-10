Deset dní do brexitu. Pokud Bercow svolí, britská sněmovna by mohla hlasovat o dohodě

Britský parlament by už v pondělí mohl hlasovat o nové brexitové dohodě, kterou minulý týden ve čtvrtek dojednal premiér Boris Johnson s Evropskou unií. Zda toto hlasování umožní, oznámí odpoledne předseda Dolní sněmovny John Bercow. Skotský nejvyšší soud by měl také rozhodnout o odvolání ve sporu kolem takzvaného Bennova zákona, který nutil premiéra požádat za určitých podmínek 19. října o odklad brexitu. Do aktuálního termínu odchodu Velké Británie z EU zbývá deset dní.