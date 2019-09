Hofer se v debatě opřel do Grety Thunbergové. Kvůli vám chodí mladí do ulic, kritizovali rakouští lídři

Lídr svobodných Norbert Hofer znovu kritizoval odhlasování stavu klimatické nouze v rakouském parlamentu. Podle něj vše zachází příliš daleko. Hofer se pak opřel i do známé aktivistky Grety Thunbergové, jejíž emotivní projev v New Yorku před pár dny vyvolal rozporuplné reakce na celém světě.

Předseda zelených Werner Kogler se obrátil na zástupce průmyslu a vyzval je, aby se jeho strany nebáli. Podle něj se v ochraně klimatu ukrývá příležitost, a to „zejména pro obchod a průmysl“, ať už se jedná o fotovoltaiku či bezemisní automobily. Kogler dále hovořil o svém modelu ekologické sociální reformy.

Kogler a lídr strany Nyní Peter Pilz mu oponovali s tím, že právě kvůli politikům jako Hofer musejí chodit miliony mladých lidí do ulic a „přebírat odpovědnost za nás všechny“.

Podle dosavadních průzkumů by po Kurzově ÖVP měli nejvíce hlasů v neděli získat sociální demokraté. O několik procentních bodů méně podle průzkumů dostane FPÖ. Téměř dvojnásobný zisk oproti volbám v roce 2017 (tehdy 5,3 procenta) slibují průzkumy liberálům z NEOS.

Mezi deseti a třinácti procenty by mohli získat Zelení, kteří při posledních volbách před téměř dvěma lety z parlamentu vypadli. Naopak strana Nyní, která se loni poprvé jako Kandidátka Petera Pilze do Národní rady dostala, letos zřejmě čtyřprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu nepřekoná.