Debatu se šéfkou Hongkongu provázejí protesty. Slovo chtělo 20 tisíc lidí, dostane ho 150

Mnozí aktivisté nabídku dialogu předem odmítli a označili rozhovory za past. Poukázali přitom na to, že jejich požadavky jsou všeobecně známy, takže není třeba se s hongkongským vedením scházet.

Lamová neočekává, že by čtvrteční rozhovory mohly konflikt v Hongkongu vyřešit, považuje je ale za počáteční krok „v dlouhé cestě k usmíření“. „Slíbili jsme, že účastníci z různých vrstev společnosti a s různými politickými postoji budou moci svobodně vyjádřit své názory, či přímo své rozhořčení,“ řekla správkyně na úterní tiskové konferenci.

První formální nárok na Hongkong vznesla Čína u OSN v březnu 1972 a přímé britsko-čínské rozhovory o budoucnosti Hongkongu o mnoha kolech začaly v červenci 1983 v Pekingu. Premiéři obou zemí, Margaret Thatcherová a Čao C'-jang , se nakonec v prosinci 1984 dohodli, že k 1. červenci 1997 celý Hongkong přejde pod čínskou svrchovanost . Čína slíbila, že dosavadní hospodářský a politický systém ponechá 50 let beze změny podle zásady „jedna země, dva systémy“ .

Británie získala území ve třech etapách . První části tehdy neobydlené země obsadila v roce 1841 během první anglicko-čínské opiové války. Potvrzení kolonizace prosadila v Nankingské smlouvě, kterou uzavřela s Čínou v srpnu 1842. Po druhé opiové válce (1856–1858) si Británie v roce 1860 „navždy“ připojila k Hongkongu poloostrov Kchou-lun a 9. srpna 1898 jí Čína smluvně pronajala na 99 let Nová území s okolními ostrovy . Čína smlouvy později označila za nerovnoprávné a tudíž neplatné, protože k jejich uzavření byla pro svou zaostalost v 19. století donucena.

„Protestující tomu říkají falešný dialog. Je to vlastně obyčejná PR akce, protože hongkongská vláda se obrátila na PR agentury s dotazem, co má dělat, aby si zlepšila image. Ale v žádném případě není cílem ani záměrem Lamové přistoupit na pět požadavků, které vznášejí protestující. Je to jen politické gesto, ale prázdné,“ upozornila zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová.

Podle ní jde o jiná, hlavně sociální témata, jako sliby pozemkové reformy, sociálního bydlení. „Nedostupnost bydlení pro mladé lidi je jedním z největších problémů Hongkongu,“ připomněla Šámalová.