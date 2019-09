Recese nebezpečných rozměrů. Nadšenci svolali hromadnou výpravu za UFO na střeženou základnu

„Lidé věří, že cokoli podle nich spadlo u Roswellu, a podle mnohých to samozřejmě byl mimozemský letoun, bylo převezeno do Oblasti 51,“ uvedl Nick Pope, který se o téma UFO aktivně zajímá.

Rachel a Hiko jsou dvě města utopená v Nevadské poušti. Dohromady mají 173 obyvatel a už desítky let jsou kvůli nedaleké tajné základně amerického letectva poutním místem zvědavců a konspirátorů celého světa.

„Všechny se nepodaří zastavit“

Mnoho místních tak ze zájmu o UFO žije, a to díky specializovaným obchodům nebo kavárnám. Teď se ale většina z nich obává pátku dvacátého září. Návštěvníků by totiž mohlo přijet až příliš.

Všechno spustil koncem června dvacetiletý student Matty Roberts z Kalifornie. Mladík na sociální síti Facebook založil veřejnou událost, která vyzývá všechny, aby se právě dvacátého září snažili na přísně střeženou vojenskou základnu dostat. Motto události přitom zní: Všechny se nepodaří zastavit.

„Věděla jsem, že to byl vtip. Že nikdo nebude tak hloupý, aby tam lezl. Ale evidentně jsem se asi spletla,“ řekla obyvatelka Rachelu Connie Westová.

Den před akcí totiž deklarovaly účast přes dva miliony lidí, a i když se zdaleka neukážou všichni, recese nabrala nebezpečných rozměrů. Podle místních nebudou mít návštěvníci dost vody a potravin. V poušti pak navíc mohou mít problémy – třeba v noci s chladem nebo nebezpečnými zvířaty. Čeká se také kolaps mobilní sítě.

„Chápu, že to měl být vtip, ale lidé by měli přemýšlet o tom, co zveřejňují,“ kritizuje facebookovou událost obyvatelka Hiko Linda Looneyová.