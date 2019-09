Jednotné Rusko v místních volbách oslabilo. Moc si však většinou udrželo

– Čtvery doplňující volby do Státní dumy, tedy dolní komory parlamentu, za poslance, kteří zemřeli nebo se posunuli do jiných funkcí

– 16 přímých voleb gubernátorů nebo jiných šéfů subjektů federace, například v Petrohradě, Baškortostánu nebo na Altaji

– Troje nepřímé volby hlav subjektů místními parlamenty, mimo jiné na Krymu

– Třináct voleb zákonodárných sborů subjektů federace mimo jiné v Moskvě, Tatarstánu nebo na Krymu

– Troje volby starostů Anadyru, Novosibirsku a Ulan-Ude

– 21 voleb místních zastupitelstev například v Simferopolu nebo Irkutsku

– Volby zatupitelstev městských částí Petrohradu a Čeljabinsku

– Devatery doplňující volby do parlamentů subjektů federace