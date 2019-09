Vláda se nepodělí s veřejností o plán pro případ tvrdého brexitu. Nechce lidi zneklidnit, píše FT

Podle nové zprávy The Daily Telegraph už na přelomu července a srpna britský generální prokurátor Geoffrey Cox varoval premiéra Johnsona, že očekávat od EU splnění požadavku na vyškrtnutí irské pojistky z brexitové dohody je zcela nereálné. Vláda se tehdy rozhodla pro „zdržovací“ strategii, píše list.

Reportáž také s odvoláním na dva „vysoce postavené zdroje“ uvádí, že Johnsonův poradce Dominic Cummings na strategických poradách označil aktuální rozhovory s EU za podvod. Vládním pracovníkům prý začalo být jasné, že žádné „seriózní“ přípravy na uzavření dohody neprobíhají.

Downing Street tvrzení o Cummingsově výroku označila za „kategorickou lež“. Verzi The Daily Telegraph ale podpořily také zdroje reportéra televize Sky News Sama Coatese.

Do debaty se vložil také někdejší poradce expremiérky Theresy Mayové Gavin Barwell, který prý má stejné informace od „vícero vládních zdrojů“. „Jestli to není pravda, pak by měla vláda zveřejnit návrhy na nahrazení (irské) pojistky,“ napsal Barwell na Twitteru.