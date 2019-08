Džihádista Jack chce z kurdského vězení na Západ. Londýn mu vzal občanství, Kanada mlží

Jack Letts z Oxfordu je jedním z asi 850 Britů, kteří utekli do Sýrie a přidali se do řad takzvaného Islámského státu (IS).

Letts, který v minulosti trpěl obsedantně kompulzivní poruchou a Tourettovým syndromem, v 16 letech konvertoval k islámu a dostal se do styku se zradikalizovanými muslimy. Už dříve uvedl, že v květnu 2014 odletěl do Kuvajtu a odtamtud v září téhož roku do Sýrie. Oženil se, bojoval proti syrskému režimu a schvaloval teroristické útoky v Paříži.

V loňském rozhovoru pro BBC připustil, že svého času byl připraven podniknout sebevražedný útok. „Ne pomocí vesty (s výbušninami). Chtěl jsem to udělat s autem. Řekl jsem, že pokud bude příležitost, udělám to,“ uvedl.