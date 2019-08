Sinolog: Hongkong je na extradiční zákon zvlášť citlivý, protože má zkušenost s únosy do Číny

Sinolog Vít Vojta situaci v Hongkongu popsal jako velmi napjatou. Jako jednu z příčin uvedl, že nikdy nebyl dotažen zákon o volbě šéfa exekutivy. Současná správkyně Hongkongu Carrie Lamová je favoritem Pekingu, s nímž se radí o svých krocích, pročež podle Vojty není naplněna zásada „jedna země, dva systémy“, která měla regionu zajistit samostatnost.

„Paní Lamová byla dosazena komunistickou stranou Číny, ne lidem v Hongkongu. Podle toho se chová a tomu odpovídají její instinkty,“ uvedl sinolog Martin Hála. „Je to úřednice, která slouží ústřední moci,“ souhlasí Vojta.

Vojta také upozornil na to, že Čína se v poslední dekádě několikrát pokusila ovlivňovat hongkongská média. „Posledním krokem bylo, když se šéfka exekutivy a její tým snažili poměrně násilně přijmout dohodu o justiční spolupráci v trestních věcech, která umožňuje předávat obviněné Číně,“ dodal.

Zkušenost unesených vydavatelů

Obyvatelé Hongkongu jsou na extradiční zákon obzvlášť citliví, protože mají zkušenost s únosy do pevninské Číny, vysvětlil Hála. „Známý byl případ únosu pěti hongkongských vydavatelů knih, kteří vydávali literaturu silně kritickou ke komunistické straně Číny a jejím konkrétním představitelům včetně generálního tajemníka Si Ťin-pchinga,“ sdělil.

Tito vydavatelé byli po únosu protiprávně zadržováni a donuceni k doznáním, jež byla vysílána v televizi, doplnil Hála. „Jednomu z nich se potom podařilo vrátit do Hongkongu a odhalil praktiky, jakým byl vystaven během vyšetřování,“ dodal.

„Návrh extradičního zákona vyvolává v řadě lidí obavu, že pokud by měla Čínská lidová republika takovýto nástroj k dispozici, podobné incidenty by se staly běžnými a byly by spíše než ke kriminálním vyšetřováním využívány k politickým procesům,“ vysvětlil Hála.

Jak dále upozornil, projednávání extradičního zákona nebylo formálně staženo, ale pouze pozastaveno, což znamená, že může být kdykoliv obnoveno. Protestující proto požadují jeho úplné stažení.