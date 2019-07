Přistání na Měsíci byl velký ideologický souboj. Dnes bude těžké něco podobného zopakovat, míní Železný

„Dnes to všechno vnímáme jako technickou záležitost, ale on to byl veliký ideologický souboj. To je třeba si uvědomit,“ uvedl Železný a připomněl, že v době mise Apolla 11 odstartovala také sovětská kosmická loď Luna 15.

„Ta se snažila snížit dopad toho úžasného pokusu o přistání lidí na Měsíc. Luna 15 se ale zřítila a pro nás to byl zase takový nějaký důkaz, že to všechno dopadne dobře a byl to obrovský pocit optimismu do budoucna. My jsme netušili, že ten optimismus je hodně krátkodechý,“ uvedl Železný s tím, že takovou událost nemohl ani tehdejší komunistický režim pominout.

„Přistání na Měsíci bude těžké zopakovat“

Lidé ale podle něj byli trochu zaskočeni tím, že se po takové události, která s sebou nesla obrovská očekávání, vlastně nic nezměnilo. „Ta očekávání v okamžiku, když jsme viděli, že Armstrong klesá na Měsíc, ta byla obrovitá. Říkali jsme si, všechno teď bude úplně jiné. A roky šly a šly a ono to bylo pořád stejné. Myslím si, že i to přispělo k tomu, že ten zájem poněkud ochladl,“ podotkl.