Trump dle uniklé depeše zrušil íránskou dohodu ze záště k Obamovi

Americký prezident Donald Trump odstoupil od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu ze zlomyslnosti vůči svému předchůdci Baracku Obamovi, který ujednání s Teheránem uzavřel. Napsal to britský deník Mail on Sunday, který tak zveřejnil další část uniklých diplomatických depeší kritických vůči Trumpově administrativě, jež bývalý britský velvyslanec ve Spojených státech Kim Darroch poslal do Londýna. Darroch kvůli aféře tento týden rezignoval, neboť prohlásil, že v dané situaci nemůže svou funkci vykonávat.