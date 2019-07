Británie se omluví za uniklé depeše. Velvyslanec v nich označil Trumpa za neschopného

Obsah diplomatických depeší zveřejnil nedělník Mail on Sunday a britští vládní činitelé nyní podle médií spustili hon na původce úniku citlivých informací. Spekuluje se o tom, že nedělníku je spíše než úředník z ministerstva zahraničí mohl poskytnout vlivný politik. Britské ministerstvo zahraničí nicméně pravost citací nepopřelo.

„Neschopný a nestabilní“

Velvyslanec Darroch podle nedělníku za poslední dva roky do Londýna mimo jiné vzkázal, že prezident Trump je „nestabilní“ a „neschopný“. Uniklé zprávy zahrnují například velvyslancovy dojmy, že zprávy médií o „zuřivém boji a chaosu“ v Bílém domě, které Trump popíral jako falešné, byly „převážně hodnověrné“.

„Ve skutečnosti nevěříme, že tato vláda se stane nějak podstatněji normálnější, méně nefunkční, méně nepředvídatelnou, méně rozdělenou, méně neohrabanou a méně diplomaticky nešikovnou,“ napsal prý Darroch ve svých depeších.

Trumpovo prezidentování podle pětašedesátiletého diplomata může skončit „v plamenech“ a „ostudou“. Darroch také upozornil, že Trump byl sice „okouzlen“ státní návštěvou Británie, nicméně jeho vláda se nadále soustředí na vlastní zájmy a stále se drží hesla „Amerika na prvním místě“.

„Použijme tupé argumenty“

Velvyslanec prý také poukazoval na to, že rozdílné názory Washingtonu a Londýna na změnu klimatu, svobodu médií či trest smrti se mohou dostat do popředí po brexitu, kdy bude Spojené království usilovat o zlepšení americko-britských obchodních vztahů. Doporučoval proto prezidenta získávat „jednoduchými, dokonce tupými“ argumenty.

Ve zprávě z minulého měsíce pak Darroch označil americkou politiku vůči Íránu za „nesoudržnou a chaotickou“. Podle velvyslance „neobstojí“ Trumpovo tvrzení, že odvolal americký nálet na Írán deset minut před úderem, protože by si vyžádal 150 obětí. Spíše prezident nechtěl porušit slib z volební kampaně, že nezaplete USA do konfliktů v cizině. Diplomat se nedomnívá, že by Washington dospěl k nějaké soudržnější politice.

„Nelze vyloučit ani to nejhorší,“ napsal také diplomat o obviněních z provázanosti Trumpovy volební kampaně na Rusko. Tato podezření ale oficiální vyšetřování vedené bývalým šéfem FBI Robertem Muellerem nepotvrdilo.