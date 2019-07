Americký ministr práce Acosta končí, vaz mu zlomil skandál miliardáře Epsteina

„Zatelefonoval jsem dnes ráno prezidentovi, abych mu řekl, že to nejlepší, co mohu udělat, je odstoupit,“ sdělil Acosta před novináři, kam přišel spolu s Trumpem. Rezignace začne platit za sedm dní a Acosta tvrdí, že nechce zavdat důvod k tomu, aby ho Epsteinův případ odváděl od povinností ministra. „Máme úžasnou ekonomiku a je třeba se zaměřit na vytváření pracovních míst,“ sdělil.

Epstein je ve vazbě od minulé soboty a je obviněn u federálního soudu ze sexuálního zneužívání nezletilých dívek, za což mu hrozí vysoký trest. Epstein k obviněním u soudu prohlásil, že se necítí vinen.

Poprvé se dostal do hledáčku policie v roce 2005, kdy vyšetřovatelé prověřovali tvrzení, že ve svém floridském sídle zneužíval mladistvé dívky. To tehdy odmítl s tím, že všechny jeho milostné schůzky byly po vzájemné domluvě a že předpokládal, že všechny dívky byly zletilé. Podle vyšetřovatelů ale bylo těm nejmladším 14 let.

Epstein se ale nakonec dohodl s prokuraturou a soud ho v roce 2008 poslal na 18 měsíců do vězení. Z trestu si odpykal 13 měsíců, ve vězení navíc prakticky trávil jen noci, neboť mu soud dovolil docházet šestkrát týdně do kanceláře pracovat.

Alexander Acosta byl v době, když se Epstein s tamní prokuraturou dohodl na méně přísném postihu, floridským generálním prokurátorem. Demokraté kvůli tomu v posledních dnech žádali jeho odstoupení. Acosta ale ve středu řekl, že odstoupit nehodlá, a obhajoval někdejší dohodu s Epsteinem s tím, že cílem bylo dostat ho za mříže a udělat to nejlepší pro oběti. Magnát se touto dohodou vyhnul federálnímu stíhání.

S Epsteinem se přátelili Clinton, Trump i princ Andrew

Epstein v minulosti vlastnil letoun Boeing 727, kterému se kvůli miliardářovým obviněním říkalo Lolita Express. Na lety si často zval hosty, mimo jiné i někdejšího prezidenta Clintona, který s ním podle televize Fox News cestoval nejméně 26krát.

Trump během své kandidatury v roce 2016 čelil kritice, že se s Epsteinem kamarádil. Trumpův právní zástupce Alan Garten to tehdy odmítl a prohlásil, že Trump a Epstein žádní kamarádi nebyli. V roce 2002 ale současný americký prezident v rozhovoru s magazínem New York prohlásil, že Epsteina zná 15 let a že je to báječný člověk. „Je s ním hodně legrace. Také se říká, že má rád krásné ženy jako já,“ řekl tehdy Trump s odkazem na to, že tyto ženy jsou mladé.

Vazby na Epsteina měl mimo jiné i britský princ Andrew, který v minulosti v USA čelil sexuální aféře. Andrew tehdy obvinění popřel, ale kvůli přátelství s Epsteinem byl v roce 2011 nucen se vzdát postu zvláštního emisara britské vlády pro mezinárodní vztahy.