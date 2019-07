„Fatální signál“ a „podvod na evropských voličích“. Média udivil návrh lídrů EU na šéfa Komise

„Pohřbený“ systém takzvaných spitzenkandidátů

Ačkoli se předsedkyní Evropské komise má stát Němka, členka Křesťanskodemokratické unie (CDU) a dlouhá léta blízká spolupracovnice Angely Merkelové, považuje nizozemský list De Volkskrant německou premiérku za hlavní poraženou. „Nejvíce prohrála spolková kancléřka Angela Merkelová,“ napsal.

„Ursula von der Leyenová je pro Merkelovou hořkou pilulkou, Macronovým 'dárečkem', protože on jméno von der Leyenové vnesl do hry,“ uvedl nizozemský list. Jmenování ministryně obrany do čela Evropské komise se hrubě nelíbí německé sociální demokracii, koaličnímu partneru Merkelové CDU. Právě proto se kancléřka při závěrečném hlasování na summitu jako jediná zdržela hlasování, napsal De Volkskrant, který zároveň označil systém takzvaných spitzenkandidátů za „pohřbený“.