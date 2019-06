Rodiny v Polsku dostávají nový příspěvek bez rozdílu. Opozice to kritizuje

„Tyto prostředky jsou jistým způsobem pojistkou, pojistkou na celý život do dosažení dospělého věku,“ zdůvodnil to polský premiér Mateusz Morawiecki.

Podporu rodin vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) označuje za vlajkovou loď svého programu. Dosud stejnou dávku – v přepočtu tři tisíce korun měsíčně – rodiny dostávaly jen na druhého a každého dalšího potomka. Vláda benefit rozšiřuje po třech letech. Od července peníze můžou putovat ke zhruba čtyřem milionům polských dětí do 18 let.

Lidé, kteří dosud neměli problém vyjít se svými příjmy, často chtějí peníze ukládat stranou dětem. „Je to na budoucnost. Nevíme, co nás v budoucím životě čeká. Ale je to takový způsob, jak děti podpořit,“ uvedla matka dvou dětí Urszula Stokowiecová, žijící v domku na předměstí Varšavy. V její rodině o peníze není nouze. Přesto se jim 500 zlotých měsíčně navíc bude hodit.

V srpnu plánuje vláda splnit další slib – osvobodit od daně z příjmu všechny mladé do 26 let, kteří si za rok vydělají do půl milionu korun. „Chceme, aby ve vašich peněženkách zůstalo co nejvíc peněz,“ řekl polský premiér.

Opozice je v kritice sociálních výhod opatrná. I proto, že Polsko čekají na podzim volby do Sejmu a Senátu. Na vládu tak útočí spíš kvůli tomu, že opatření jsou plošná. Bez ohledu na příjem rodičů nebo finanční situaci mladých.