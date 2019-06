Írán si stěžuje u OSN na americkou agresi. Dron byl u nás, tvrdí a varuje před další chybou

Americký prezident Donald Trump po sestřelení dronu oznámil, že na poslední chvíli zrušil odvetný úder na íránské cíle, když se dozvěděl, že by o život přišlo 150 lidí. To by podle šéfa Bílého domu nebylo úměrné útoku na bezpilotní letoun.

Vztahy mezi USA a Íránem jsou na bodě mrazu od minulého roku, kdy Trump oznámil, že Spojené státy odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Následně Washington uvalil na islámskou republiku v několika vlnách nové sankce. Ty poslední se dotknou i nejvyššího duchovnho vůdce či ministra zahraničí Íránu.

Teherán v reakci na rostoucí tlak sdělil, že v červenci přestane ustanovení dohody dodržovat, pokud západní země nevymyslí, jak sankce obejít. Státy však ultimátum odmítly. Írán proto v posledních dnech zintenzivnil produkci nízko obohaceného uranu.