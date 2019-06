Aktivisté ukončili blokádu uhelného dolu v Německu. Vyklizení jámy provázely střety s policií

Ekologičtí aktivisté v neděli vyklidili povrchový důl Garzweiler v porýnské hnědouhelné pánvi na západě Německa, kam se jim podařilo v sobotu i přes policejní uzávěru proniknout. Končí také blokáda tratě, po které se vozí uhlí do blízkých elektráren v Neurathu a Niederaussemu, které stejně jako důl Garzweiler patří skupině RWE. S odvoláním na policii to napsala agentura DPA a na twitteru to potvrdila také ekologická skupina Ende Gelände, která demonstraci organizovala.