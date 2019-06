Při protestu v Tbilisi bylo zraněno sedm desítek lidí

Před gruzínským parlamentem se ve čtvrtek sešly tisícovky lidí. Davy se pokusily proniknout do parlamentní budovy, čemuž bránily pořádkové síly zejména použitím slzného plynu. Podle informací agentury Reuters použily k rozehnání davu i gumové projektily a vodní dělo. Protestující zase házeli lahve a některým policistům vzali ochranné štíty a strhli helmy.

Po několikahodinových střetech mezi protestujícími a policií záchranáři desítky osob převezli do nemocnic se zraněními od gumových projektilů a kamenů i s podrážděním od slzného plynu.

Rusko-gruzínské vztahy jsou napjaté

Rusko a Gruzii znepřátelila krátká válka v srpnu 2008, po které Moskva uznala nezávislost kavkazských odštěpeneckých provincií Abcházie a Jižní Osetie, kde udržuje své vojenské posádky. Tbilisi to označuje za okupaci.

Pokus o vpád do parlamentu podle médií následoval poté, co vypršelo hodinové ultimátum opozice, aby kvůli skandálu odstoupil předseda parlamentu, ministr vnitra a šéf tajné služby. Na vpádu do parlamentu se podle ruské agentury TASS podíleli představitelé různých opozičních sil.

Po ruské poslanecké delegaci v čele s Gavrilovem při spěšném odjezdu na letiště - pod ochranou agentů bezpečnosti - házeli radikálně naladění demonstranti vejce, vylíčila agentura Interfax.