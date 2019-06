Zmatky kolem brexitu ženou Čechy v Británii na velvyslanectví. Zařizují si tam pasy

„Občas se setkáváme s případy, kdy nám naši občané sdělí, že jim na hranicích Spojeného království bylo řečeno, že jim příště nebude na občanský průkaz umožněn vstup do země. Spolu s kolegy z ostatních generálních konzulátů zemí EU jsme apelovali na imigrační policii, aby k podobným pochybením nedocházelo,“ řekl ČT Ivo Losman, který od března vede nový generální konzulát v Manchesteru.

Měsíční průměry počtu žádostí o cestovní pas (v počtech jsou zahrnuty Velvyslanectví ČR v Londýně + GK Manchester) (údaje od Velvyslanectví v Londýně přes MZV): 2016 – 250 2017 – 254 2018 – 265 2019 – 368 (data do května)

Počet žádostí Čechů v Británii o cestovní pas: 2016 – 2997 2017 – 3052 2018 – 3177 2019 – 1839 (data do května)

Hlavním důvodem nárůstu žádostí o pasy je podle diplomatů nejistota kolem brexitu i rozrůstající se česká komunita v Británii.

„Se vší tou informační masáží, jak z naší, tak z britské strany, že si občané musí dát do pořádku svoje osobní doklady, aby mohli nějakým způsobem dál participovat na systému dlouhodobého pobytu na území Velké Británie, tak to samozřejmě spoustu lidí motivovalo, aby si doklady začali dávat do pořádku,“ vysvětluje Pitel.