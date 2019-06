Zahrady na místě válečných polí. Svou oázu míru už mají ve Francii i Češi a Slováci

Francouzská vláda vytvořila koncept zahradních děl ke stému výročí ukončení první světové války. Teď se k němu s vlastní unikátní zahradou připojili i Češi a Slováci. „Je to něco, co je živé, co roste, co potřebuje čas, co má v sobě klid a mír,“ hodnotí ředitel projektu mírových zahrad Gilbert Fillinger.

Cílem projektu je vytvořit v místech nejtěžších bojů klidný prostor pro rozjímání a vzdát hold hrdinům, kteří zde položili své životy. „Ta volba je velmi zdařilá. Je to přirozenější, než kdyby se stavěly věže nebo sochy, protože těch už je tady dost,“ míní český velvyslanec ve Francii Petr Drulák.

Pieta ve stínu lip

Francouzsko-českou porotu nejvíc zaujal projekt tří architektek. Jejich zahrada, která leží v těsné blízkosti hřbitova v Neuville-Saint-Vaast, připomíná nejen pohnutou historii této oblasti, ale zároveň vytváří i promyšlenou oázu klidu.

„Název našeho projektu je cesta míru a prostorem, který jsme dostaly k dispozici, prochází zpevněná cesta, která má organický tvar a je doprovázena po celé své délce pásem travin,“ uvedla spoluautorka projektu Zuzana Němečková.