Čeští archeologové pomáhají vracet syrským sochám tváře. V zemi chystají i vlastní výzkum

Výstava v Národním muzeu v Damašku představuje návštěvníkům třeba Pražský hrad, Karlštejn či Vrchotovy Janovice. Expozice je k vidění zhruba rok poté, co ve městě utichly boje.

„Znovuotevření muzea vyjadřuje návrat k normálnímu životu a zahájení české výstavy tento vzkaz ještě prohlubuje,“ říká Mahmúd Hamúd, ředitel syrských památek a muzeí. Syrské Národní muzeum v Damašku znovuotevřelo teprve loni na podzim po osmi letech války.

Ředitel muzea v Palmýře Chalil Harírí vzpomíná, jak s nasazením života zachraňoval památky před teroristy takzvaného Islámského státu. „Lehčí kusy jsme nakládali do aut, s těžkými jsme nemohli hnout. Na vše jsme měli pět deset minut. Začali nás ostřelovat a mě zasáhl šrapnel do ruky,“ vypráví Harírí.

Teroristé sochám usekali tváře. Některé je nyní dostávají zpět na místě, a to i s pomocí vybavení, které za miliony nakoupilo Česko. Jiné artefakty mají zamířit do Prahy. „Projekt je naplánován tak, že by u toho byli syrští konzervátoři, odborníci, kteří by se učili a školili v metodách, které používáme my,“ doplňuje ředitel českého Národního muzea Michal Lukeš.