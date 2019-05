MINUTU PO MINUTĚ: České eurovolby vyhrálo ANO. Bez mandátů zůstala ČSSD

Hamáček ještě před vyhlášením výsledků poznamenal, že pokud by sociální demokraté neuspěli a nezískali žádný mandát, na podobu vedení strany to nebude mít vliv. Výsledky eurovoleb by podle něj neměly destabilizovat ani vládní koalici a českou politickou scénu.

„Vedení strany bylo zvoleno relativně nedávno. Dostali jsme jasný mandát dovést sociální demokracii ke krajským volbám. Pokud chceme vyhodnocovat působení ve vládě nebo aktivitu vedení, první reálnou zkouškou budou krajské volby,“ uvedl Hamáček.