Nizozemsko a Británie odstartovaly maraton voleb do Evropského parlamentu

Nizozemsko a Británie jsou jediné dvě země, kde se volby do europarlamentu konají ve čtvrtek. Volební místnosti v dalších unijních zemích se otevřou v různých termínech v následujících třech dnech.

Jak jsou zvyklí po 40 let, Britové jdou k volbám do Evropského parlamentu. Ale pozor. Vlastně jít neměli, měli být pouhými pozorovateli voleb v EU. Podle plánu premiérky Mayové měli prožívat první pobrexitové jaro. Chystáme z Anglie reportáž pro Události v 19 na @CT24zive . pic.twitter.com/bQEwjsESWp

Nové složení jediné přímo volené instituce Evropské unie bude jasné až v neděli večer poté, co skončí hlasování v poslední z 28 zemí evropského bloku. Europarlament bude mít až do britského odchodu z Unie stále 751 členů.

Po případném brexitu by se měl počet poslanců snížit na 705. Například Nizozemci by v tomto případě získali další tři křesla, počet českých poslanců by zůstal stejný.