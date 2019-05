Východ Indie ochromila nejsilnější tropická bouře za pět let. Zastavila vlaky i letadla

Největší dopad bouře se očekává ve státě Urísa, k jehož pobřeží se cyklon dostal v pátek po páté hodině ranní našeho času. Zvláště z níže položených oblastí v patnácti okresech tohoto státu byl evakuován více než milion lidí, pro které úřady zřídily na tisíc nouzových přístřešků. Cyklon by se měl po přesunutí do vnitrozemí rozdělit do několika menších bouří a během soboty pak postupně zeslábne. Uvedlo to indické ministerstvo životního prostředí.

Bouře zasáhla i turistické město Púrí, kde stojí proslulý přes 850 let starý chrám Džagannáth. Město musely opustit desetitisíce lidí včetně mnoha zahraničních návštěvníků, které odvážely do bezpečí zvláštní vlaky. „Škody v Púrí jsou rozsáhlé. Elektřina a telefonní linky nefungují,“ uvedl pro Reuters zvláštní komisař Bishnupada Sethi, který v místě dohlíží na situaci.