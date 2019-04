Vytvoříme vládu, která Evropu posílí, nikoli oslabí, řekl vítěz španělských voleb Sánchez

Volby, které měly ukončit politický pat v zemi dlouhá léta zvyklé na jednobarevné vlády, podle španělských komentátorů patrně opět povedou ke složitým koaličním jednáním. „Pedro Sánchez má dobrou pozici,“ řekl Reuters politolog Pablo Simón. Koaliční dohoda ale podle něj zcela jistě nevznikne do voleb do Evropského parlamentu koncem května.

Druhé místo patří se 66 mandáty konzervativním lidovcům (PP), jejichž výsledek hodnotí španělská média jako historickou porážku. Lídr strany Pablo Casado na Twitteru uvedl, že jeho uskupení bude v novém parlamentu hlavní opoziční silou.

Gracias a todos los que han confiado en el PP y a mi partido por su trabajo. Lideraremos la oposición con responsabilidad, mejoraremos lo que no hayamos hecho bien y trabajaremos para convencer de que este sigue siendo un gran partido para mejorar el bienestar de los españoles. pic.twitter.com/R4TID001YQ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 28, 2019

Do opozice se chystá také liberální strana Ciudadanos. S touto formací, která skončila třetí a bude mít 57 křesel, by Sánchez mohl složit většinovou vládu. Předseda liberálů Albert Rivera, který postavil kampaň na slibu odstavit levici od moci, však možnou spolupráci s PSOE už dříve odmítl apo současných volbách potvrdil, že strana půjde do opozice.