Pro nového prezidenta hlasovala dosud necelá pětina Ukrajinců. Zelenskyj porušil zákon

Zájem voličů je zatím mírně vyšší než v prvním kole

O budoucnosti Ukrajiny může v neděli rozhodnout 35 milionů oprávněných voličů. Podle ústřední volební komise jich do 10. hodiny našeho času přišla k urnám necelá pětina. Zájem o volby je tak zatím mírně vyšší než před třemi týdny při prvním kole voleb, kdy celková účast dosáhla téměř dvou třetin oprávněných voličů.

Jasno o výsledku hlasování by mělo být již krátce po uzavření volebních místností v 19 hodin. Podle agentury Interfax-Ukrajina se chystají hned tři povolební odhady výsledků – kromě sdružení Národní exit poll 2019, sdružujícího hlavní sociologická střediska, mají odhady dalších agentur zveřejnit televize 1+1 a 112.

Do deseti dnů od voleb by ústřední volební komise měla zveřejnit oficiální výsledky a poté by se do třiceti dnů měl nový prezident ujmout funkce. Inaugurace se má konat nejpozději třetího června.

Průzkumy předpovídají vítězství Zelenskému

Favoritem je Volodymyr Zelenskyj, který v prvním kole před třemi týdny získal bezmála dvakrát více hlasů než obhájce mandátu Petro Porošenko.

Zelenyskyj si již v televizním seriálu zahrál učitele, kterého kritika všudypřítomné korupce vynesla do křesla hlavy státu, a i v kampani vsadil na kritiku poměrů.