Hladomor v Jemenu nesmí zmizet ze stránek časopisů, říká fotograf oceněný Pulitzerem

I další téma, kterého se oceněné texty týkaly, hýbe americkou společností. Je jím prezident Donald Trump. Za články o něm totiž letos byli oceněni novináři hned ze dvou deníků – The New York Times a The Wall Street Journal.

Asi nejváženější kategorií v Pulitzerových cenách je Cena za službu veřejnosti. Tu si tentokrát odnesli novináři z deníku South Florida Sun Sentinel za to, jak se do hloubky zabývali střelbou na střední škole v Parklandu.

Video of 2019 Pulitzer Prize for Feature Photography

Jemen trápí hlad i nemoci

Občanská válka v Jemenu trvá už přes čtyři roky. Na jedné straně stojí šíitští povstalci Húsíové podporovaní Íránem, na druhé vládní vojska prezidenta Abdara Mansúra Hádího podporovaného Saúdskou Arábií.

Velkým problémem je v zemi nedostatek jídla. OSN už loni v říjnu varovala, že hladem v Jemenu může být zasaženo až 13 milionů lidí a může tak jít o nejhorší hladomor za posledních sto let. Podle neziskové organizace Save the Children od začátku bojů zemřelo hlady 85 tisíc dětí ve věku do pěti let.

V současnosti tam také přibývá pacientů s cholerou a zdravotníci se obávají další epidemie. Jemen už vyhlásil stav nouze, více než třetina nakažených jsou děti. Od roku 2016 se v zemi nemocí nakazilo 1,4 milionu lidí a zemřely jich 3 tisíce.

Více se o vítězích Pulitzerových cen se dozvíte v pořadu Newsroom ČT24 mimořádně na Velikonoční pondělí.