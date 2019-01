Myanmar potvrdil sedm let pro novináře Reuters. Obhájci s verzí, že šlo o policejní léčku, neuspěli

Reportéři byli zadrženi 12. prosince 2017 na předměstí Rangúnu poté, co se sešli se dvěma policisty, kteří působili v myanmarském Arakanském státě, kde jsou bezpečnostní složky obviňovány z porušování lidských práv při tažení proti muslimské menšině Rohingů.

Šlo o policejní léčku, tvrdí obhájci

V listopadu podali obhájci novinářů proti verdiktu soudu odvolání, v němž poukazovali na policejní léčku a neschopnost prokuratury dokázat kterýkoli z klíčových prvků zločinu. Myanmarský soud ale odvolání novinářů v pátek zamítl. „Byl to přiměřený trest,“ prohlásil soudce Aun Nain k verdiktu soudu nižší instance, který loni poslal žurnalisty na sedm let do vězení.

Podle agentury Reuters má nyní obhajoba možnost odvolat se k nejvyššímu soudu sídlícímu v metropoli Neipyijtu. Obhájce Than Zo Aun po soudním jednání prohlásil, že obhajoba tuto možnost s novináři projedná. „Rozsudek nás velmi zklamal,“ dodal.