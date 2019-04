Korupce, která v Malajsii nemá obdoby. Začal ostře sledovaný soud s expremiérem Razakem

Podle obvinění se expremiér Nadžíb Razak, který stál v čele Malajsie téměř deset let, mohl obohacovat právě ve zmíněném státním investičním fondu 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Založil ho v roce 2009 on sám. Fond měl pomoci nastartovat ekonomiku v Kuala Lumpur.

Loni v květnu otřáslo Malajsií politické zemětřesení poté, co opozice nečekaně převálcovala Razakovu stranu ve volbách. Policie následně pročesala Razakovo sídlo a zabavila šperky, luxusní kabelky a hotovost za 225 milionů dolarů. „Myslím, že je to největší zadržení majetku v malajsijské historii,“ uvedl šéf vyšetřování obchodních zločinů Amar Singh.

Krátce poté expremiéra vyšetřovatelé obvinili. „Je to důležitý případ, který se týká politiky. Musí být legitimní. Lidé by si neměli stěžovat, že se vleče, protože musí jít o férový proces. Spravedlnost musí být vykonána a musí to být vidět. Jak dlouho to potrvá, není podstatné,“ upozornil analytik KRA Group Keith Leong.