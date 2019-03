Vzdělání jedině načerno ve stanu. V Bangladéši zakázali dětem Rohingů chodit do škol

Jen základy nestačí

Učitele v táborech rozhodnutí kabinetu zklamalo. „Vláda se obává, že by se mohli podílet na zločinech a násilnostech. Pokud by měli přístup ke vzdělání, bylo by to ještě horší,“ podotkl ředitel školy Džamal Uddin.

Nevládní organizace a OSN zavedly v táborech základní výuku psaní, čtení a počítání, rodiče i děti si ale stěžují, že to zdaleka nestačí zvlášť pro starší studenty. Uddin proto před devíti měsíci zřídil načerno školu, do níž přijímá středoškolské studenty – v přepočtu za symbolických 27 korun. „Chci být lékařem, abych mohl pomáhat Rohingům,“ prohlásil sedmnáctiletý Tawharn.

Z původních dvanácti učitelů ale zbyla polovina. Peníze na platy vystačily pouze čtvrt roku, od té doby všichni pracují zadarmo. „Víc než pět tisíc žáků složilo zkoušku pro vyšší vzdělání, ale nemohou ve vzdělání pokračovat. Musíme jim ho zajistit,“ říká Uddin. Pomáhat se snaží i samotní studenti. Konkrétně Tawharn po večerech dává čtyřem chlapcům lekce angličtiny.