Odhalili tajné agenty s novičokem i chemické zbraně v Sýrii. Jak pracuje organizace Bellingcat?

Je rok 2012 a třicátník z Leicesteru Eliot Higgins právě přišel o práci. Místo toho, aby jen seděl doma, si ale našel svérázný „koníček“ – válku v Sýrii. Sledoval videa z tamních bojů na Youtube, mapoval vývoj bojů a použití různých druhů zbraní. O všem psal na blog s názvem Brown Moses.

S novinařinou přitom Higgins nikdy dřív nic společného neměl; pracoval ve společnosti pomáhající azylantům hledat bydlení nebo hlídal zakázky ve firmě obchodující s dámským prádlem. Často se ale zapojoval do diskusí na zpravodajských webech a třeba pod texty britského deníku The Guardian napsal tisíce postřehů.

Všechny příspěvky psal pod přezdívkou, kterou později použil i v názvu svého blogu – Brown Moses. Tématem mnohých konverzací byla tou dobou právě syrská válka, kterou Higgins mohl díky chytrým telefonům bojovníků i civilistů a sociálním sítím sledovat takřka v přímém přenosu.

Dostal se tak k dobrým argumentům do diskuse. Časem ale jeho záliba přerostla internetové hádky pod články. Prohledával Youtube, porovnával záběry se satelitními snímky. Pídil se po detailech. Zjistil, odkud pochází část zbraní použitých v syrském válečném konfliktu. Jeho rešerši pak použil deník The New York Times. A to byl jen začátek.