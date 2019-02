Pět let od prvních obětí na Majdanu řada Ukrajinců v zářnou budoucnost nevěří

Krev, ohořelé trosky i rozbitá okna za posledních pět let z ulic zmizely, improvizované památníčky ovšem lemují někdejší bitevní pole po celé délce. „Jak to začalo, naskočila jsem do metra. A za mnou přibíhá kluk a zpod oka mu trčí gumová koule. Ostatní si zatím jedou po eskalátorech nahoru. My na ně křičeli, že se tam střílí, ale oni nic nechápali,“ podotkla účastnice demonstrací Larisa.

Na konci prvního dějství bitvy ještě policisti zapálili obří sídlo odborů, které demonstranti předtím obsadili jako svůj hlavní štáb, lazaret i kasárna. Zlomový masakr přišel 20. února. „Překonal jsem se a nastoupil tehdy na své místo. Zůstal jsem tam chvíli, ale pak jsem utekl,“ konstatoval člen ochranky Majdanu Oleg.