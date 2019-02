Za pár vteřin bez šátku hrozí v Íránu ženám vězení. Stejně nelituji, říká jedna z nich

Následně přišla o práci ve výzkumné instituci a soud ji poslal na tři roky do vězení za nemravné chování a porušení islámského práva. Jangrávíová se proto rozhodla z Íránu uprchnout: „Našla jsem pašeráka lidí. Seběhlo se to rychle, opustila jsem svůj život, dům, auto.“

Teď čeká i se svou dcerou Vianou na azyl, raději ale neprozrazuje kde. Právě budoucnost malé Viany byla podle Jangrávíové to jediné, na co myslela, když si stahovala z hlavy hidžáb: „Řekla jsem si – Viana by neměla vyrůstat za stejných podmínek, jako jsem vyrůstala já.“