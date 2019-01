Nové izraelské letiště v Ejlatu chrání vysoký plot. V případě vyostření konfliktu může nahradit Tel Aviv

Okolo letiště se trvale vznášejí drony, ukotvené k napájecím a datovým kabelům. Samozřejmostí je ozbrojená ostraha. V podzemí fungují detektory schopné bez zásahu člověka zkontrolovat 1500 kufrů za hodinu a odhalit, zda se v nich nenachází výbušniny.

Úroveň bezpečnosti je podle izraelských úřadů tak vysoká, že by mohla sloužit příštím generacím i jako příklad toho, kam půjde vývoj bezpečnostních technologií v dopravě.

Jméno nese nové letiště po izraelském astronautovi Ilanu Ramonovi, který zahynul při havárii raketoplánu Columbia v roce 2003, a také po jeho synovi Asafovi, který byl vojenským pilotem a zemřel při výcviku v roce 2009.

Letiště má být přínosem i pro Jordánsko a Egypt

Těžit z nového letiště může i turistický ruch v sousedním Jordánsku a Egyptě. „Bude to regionální letiště, a pokud někteří z našich turistů pojedou do Akaby a Taby, bude to skvělé,“ řekl Reuters šéf provozu ejlatských letišť Chanan Moskowitz s poukazem na příhraniční města v sousedních zemích. „Bude to znamenat, že v oblasti je klid,“ dodal Moskowitz.

Slavnostní otevření letiště přilákalo pozornost politiků, ostatně do parlamentních voleb zbývají necelé tři měsíce. Události se zúčastnil i premiér Benjamin Netanjahu. „Ramonovo letiště bude sloužit naší generaci i generacím budoucím,“ prohlásil.