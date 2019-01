V Británii panuje chaos. Evropa se tam ale lidem nikdy nehodila do krámu, říká architektka Eva Jiřičná

přehrát video Eva Jiřičná: V Británii panuje před brexitem chaos

„Myslím, že problém je ten, že nikdo neví nic, a jestli někdo bude něco vědět příští týden, nebo jestli bude někdy někdo vědět něco v blízké budoucnosti, to myslím, že je ve hvězdách,“ soudí o současném stavu věcí britských proslulá architektka.

Podle ní panuje v monarchii chaos. „Já jsem padesát let v Anglii a za těch padesát let jsem něco takového nezažila. Ale to není jenom otázka, co já jsem zažila. Jsou Angličani, kteří tam prožili ještě delší dobu, je jim o trošku víc než mně, a ti to taky nezažili,“ dodává.

Odkaz Vše o brexitu na webu ČT24

Podle ní je klíčové, že Velká Británie se nikdy necítila stoprocentní součástí Evropy. Překvapení bylo i to, když si tam lidé před čtyřiceti lety odhlasovali vstup do Evropské unie, to prý nikdo nečekal. „Někteří Angličané mají pořád ještě pocit, že jsou velmocí, a to se asi nezmění, než ta generace zmizí ze života Angličanů. Pak jsou ti druzí, kteří mají pocit, že jsou něco trošku jiného, poněvadž jsou přeci jenom odděleni tím kouskem vody a je to ostrov a Evropu vždycky považovali za něco, co se jim moc nehodí do krámu,“ přiblížila v Událostech, komentářích Eva Jiřičná. Zdůraznila, že tento postoj se netýká mladé generace. Sama podle svých slov strávila mnoho let učením a má za to, že 90 procent studentů je z brexitu a jeho nadcházejících důsledků nešťastných. Také soudí, že hlasy těch, kteří se v referendu přiklonili k vystoupení z EU, nebyly ve většině případů nijak promyšlené. A veřejné osobnosti, které za brexit bojovaly, mají podle ní nyní velice malou podporu – mimo jiné premiérka Theresa Mayová.