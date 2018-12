Hněv v ulicích podle Macrona dokázal, že Francie nerezignovala na lepší budoucnost

Hněv, který letos vyplul ve Francii na povrch, ukázal, že Francouzi „nerezignovali“ na víru v lepší budoucnost. V silvestrovském projevu to řekl prezident Emmanuel Macron, aniž by přímo zmínil hnutí žlutých vest, jehož protesty v posledních týdnech otřásaly ulicemi Paříže i dalších měst. Francie podle šéfa Elysejského paláce může být lepší a musí se o to snažit.