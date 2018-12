Indonéská sopka se znovu ozvala. Kvůli sloupu popela úřady odklánějí mezinárodní lety

Popel, který vulkán chrlí do vzduchu, snižuje viditelnost a ohrožuje motory letadel. „Může to způsobit snížení výkonu, nebo se to dokonce zadře. Prach se speče v turbínách a motor se může zcela zastavit. To je samozřejmě nebezpečné,“ uvedl vedoucí Odboru letecké meteorologie ČHMÚ Bohumil Techlovský.

Největší letecký kolaps po druhé světové válce zažil svět v roce 2010. Erupce sopky Eyjafjallajökull tehdy zastavila provoz letadel nad Evropou. Zrušeno bylo na 100 tisíc letů. Omezení se dotklo milionů cestujících. „Tenkrát reakce byla přehnaná. Od té doby se to přehodnotilo. Takže takový kolaps, jako byl 2010 při výbuchu Eyjafjallajökullu už nehrozí,“ uvedl Techlovský.