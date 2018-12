Indonéská sopka je pořád aktivní, hrozí nová tsunami. Počet obětí se blíží třem stovkám

Nových detektorů budou potřeba tisíce

Také šéfka MBKG Dwikorita Karnawatiová přiznala, že senzory agentury v místě nereagovaly, protože jsou schopné zaznamenat tektonickou aktivitu, a nikoli sopečnou. Dodala, že agentura se bude snažit co nejdříve naistalovat do moře přílivové brány, které by detekovaly vlny u pobřeží.

Americká televize CNN v pondělí uvedla, že nejde o první případ, kdy indonéské úřady včas nevarovaly obyvatele před přírodní katastrofou. Například také letos v září, kdy si zemětřesení a vlna tsunami na ostrově Sulawesi vyžádalo přes dva tisíce obětí, si také mnozí stěžovali, že varování nedostali.

Tisíce nových detektorů ovšem zatíží indonéský rozpočet - a peníze nejsou jediný problém. „Jde také o vzájemné propojení, aby systém při náhlé tsunami skutečně fungoval. I tehdy ale berme v potaz vlnu, která se v mělkém moři pohybuje velmi rychle,“ konstatoval oceánograf Simon Boxall.