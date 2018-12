Nebezpečí nekončí. Indonéské úřady zvýšily stupeň ohrožení kvůli sopce Krakatoa na druhý nejvyšší

Výbuch vulkánu Krakatoa zabil v 19. století desetitisíce lidí

Slovo Anak v názvu Anak Krakatoa znamená dítě a odkazuje na to, že jde o sopku, jež se začala formovat před 90 lety na místě původního vulkánu Krakatoa. Jeho mohutná erupce v roce 1883 vyvolala tsunami; o život tehdy přišlo na šestatřicet tisíc lidí.

„Byla to skutečně jedna z největších erupcí v lidských dějinách“, uvedl vulkanolog z České geologické služby Vladislav Rapprich.

„Při erupci se dostalo množství sopečného materiálu do atmosféry a dostalo se i dostatečně vysoko na to, aby to dokázalo ovlivnit klima na celé severní polokouli,“ vysvětlil Rapprich.